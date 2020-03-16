В Узбекистане напомнили об уголовном наказании за распространение паники

CentralAsia (UZ) - Информационный канал Министерства юстиции Узбекистана в Телеграм сообщил об уголовной ответственности за распространение паники.

"Изготовление или хранение с целью распространения материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 44 млн. 600 тысяч сумов до 89 млн. 200 тысяч сумов (от $4,6 тыс до $9,3 тыс) или исправительными работами до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет", - отмечается в сообщении.

Распространение в любой форме сведений и материалов, направленных на создание паники среди населения, наказывается штрафом от 66 млн. 900 тысяч сумов до 89 млн. 200 тысяч сумов ($9,3 тыс) или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет.

Вышеуказанные действия, совершенные:

- по предварительному сговору или группой лиц;

- с использованием служебного положения;

- с использованием финансовой или иной материальной помощи, полученной от религиозных организаций, а также от иностранных государств, организаций и граждан;

- с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети Интернет, наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет, напомнили в Минюсте.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане зарегистрированы 6 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 - в одной семье.