Месячная зарплата в Улан-Баторе на 9,9% выше, чем в среднем по стране, - Нацстатуправление

CentralAsia (MNG) - На прошлой неделе Национальное статистическое управление Монголии представило социально-экономическую статистическую ситуацию за февраль 2020 года.

Из презентации видно, что более 679 тыс.сотрудников и 42 тыс.учреждений были охвачены в отчете об оплате взносов социального страхования за четвертый квартал 2019 года.

В частности, количество учреждений, выплачивающих взносы по социальному страхованию, выросло на 1,5 тысячи (3,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 27,5 тыс. (4,2%) количество работников, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 5,6 тыс., или на 0,8%.

Из общего числа работников, выплачивающих взносы на социальное страхование, 103,7 (15,3%) тысячи были заняты в сфере образования, 83,6 (12,3%) тысячи - в оптовой и розничной торговле, а также в секторе ремонта автомобилей и мотоциклов - 77,0 (11,3%). ) тысячи были в государственном управлении и обороне, и сектор обязательного социального обеспечения: 70,3 (10,3%) тыс. были в производственном секторе, 45,3 (6,7%) тыс. были в строительном секторе, 43,7 (6,4%) тыс. были в секторе здравоохранения и социальной помощи, 40,2 (5,9%). ) тысячи были в секторе добычи полезных ископаемых, 40,2 (5,9%) тысячи были в секторе транспорта и хранения, 28,3 (4,2%) тысячи были в финансовой и страховой деятельности, 24,3 (3,6%) тысячи были в административной и вспомогательной деятельность в сфере услуг и оставшиеся 18,1 процента были в других секторах.

В докладе Национального статистического управления Монголии о средней заработной плате, рассчитанной на основе доклада Главного управления социального страхования, указывается, что средняя заработная плата в общей сложности 679 тысяч работников, включенная в отчет, составляет 905 тысяч тугриков ($327.01).

В четвертом квартале 2019 года среднемесячная заработная плата на одного работника составила 1,2 млн.тугриков ($433.6), увеличившись на 122,4 тыс.тугр ($44.23) или на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и увеличилась на 76,3 тыс.тугриков ($27.57) или на 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Среднемесячная заработная плата в западном регионе страны составляет 838,9 тысячи тугриков ($303.13), в восточной части - 951,2 тысячи тугриков ($343.7), в центральной части - 1,1 миллиона тугриков ($397.47).

В Улан-Баторе среднемесячная заработная плата составляет 1,4 млн.тугриков ($505.87), что выше на 123,2 тыс.тугриков ($44.52) - (9,9%), чем в среднем по стране.