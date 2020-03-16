Общий объем экспорта Монголии сократился на $322,9 млн по сравнению с предыдущим годом

CentralAsia (MNG) - За первые два месяца 2020 года Монголия наторговала со 114 странами со всего мира, а общий товарооборот достиг $1,5 млрд, из которых $770,7 млн. составляли экспорт, а $750,0 млн - импорт.

Общий внешнеторговый оборот сократился на $410,4 млн.(21,3%), из которых экспорт сократился на $322,9 млн. (29,5%), а импорт - на $87,5 млн. (10,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса достигло $256,1 млн за первые два месяца 2019 года, а профицит сальдо достиг $20,7 млн за первые два месяца 2020 года и уменьшился на $235,4 млн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На уголь и медный концентрат приходилось 33,4% и 33,6% всего экспорта в Китай, в то время как на золото приходилось 84,3% товаров, экспортируемых в Великобританию, плавиковый шпат составлял 88,9% от общего объема экспорта товаров в Российскую Федерацию, на уголь приходилось 56,0% продукции, экспортируемой в Сингапур.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем экспорта сократился на $322,9 млн, на что в основном повлияло сокращение на $115,6 млн в золоте и $90,0 млн в медных концентратах и $104,8 млн в экспорте угля.

За первые два месяца 2020 года по долям импорта 37,6% от общего объема пришлось на Россию, 26,3% - на Китай, 7,5% - на Японию, 4,2% - на Германию и 3,7% - на США, что составляет 79,4% всего импорта.

58,5% от общего объема импорта из России составляли нефтепродукты, 68,1% от общего объема импорта из Японии - автомобили, 10,4% от общего объема импорта из Китая - электричество, 4,5% - грузовые автомобили, а оставшаяся доля составляла импорт других товаров из Китая.

Снижение импорта на $87,5 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло в основном из-за сокращения импорта автомобилей на $27,5 млн и сокращения импорта грузовых автомобилей на $9,7 млн.

Экспорт минеральных продуктов, текстиля и текстильных изделий, натуральных или искусственных камней, ювелирных изделий из драгоценных металлов составил 95,9 процента от общего объема экспорта. С другой стороны, 72,6 процента импорта составляли минеральные продукты, машины, оборудование, электроприборы, транспортные средства и запасные части к ним, продукты питания.