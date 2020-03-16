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  16 марта 2020
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Минздрав Узбекистана: текущее состояние пациентов, зараженных коронавирусом - удовлетворительное

CentralAsia (UZ) -  Как сообщалось ранее, в Узбекистане 6 пациентов были госпитализированы с коронавирусной инфекцией.

"Все они проходят лечение в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, в соответствии с установленными стандартами, - сообщил Эркин Мусабоев, директор Института вирусологических исследований. - Пациенты находятся под медицинским наблюдением круглосуточно. Общее состояние находится под постоянным наблюдением. В настоящее время наши пациенты находятся в удовлетворительном состоянии".

"Следует отметить, что созданы все необходимые условия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и лечения пациентов с этой болезнью. В частности, медицинские учреждения в достаточной мере обеспечены необходимыми медикаментами и специалистами. Поэтому мы призываем жителей не паниковать, а придерживаться личной гигиены", - отметили в Министерстве здравоохранения.

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