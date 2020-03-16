Все обменные пункты Казахстана приостановили продажу иностранной валюты

доллар США

CentralAsia (KZ) - Все обменные пункты Казахстана 16 марта после 12.30 приостановили продажу иностранной валюты, передает informburo.kz.



Обменники, по данным Kurs.kz, не проводят операции ни по одной из иностранных валют.

До этого стоимость доллара в Алматы доходила до 440 тенге, в Нур-Султане – до 450.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) текущий ход торгов на данный момент отследить невозможно. До того как информация о торгах по доллару перестала отображаться на сайте, средневзвешенный курс сложился на отметке 436,34.

До 11.00 на KASE не заключили ни одной сделки по инструменту USDKZT_TOM.