[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Все обменные пункты Казахстана приостановили продажу иностранной валюты
доллар США
доллар США

CentralAsia (KZ) -  Все обменные пункты Казахстана 16 марта после 12.30 приостановили продажу иностранной валюты, передает informburo.kz.

Обменники, по данным Kurs.kz, не проводят операции ни по одной из иностранных валют.

До этого стоимость доллара в Алматы доходила до 440 тенге, в Нур-Султане – до 450.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) текущий ход торгов на данный момент отследить невозможно. До того как информация о торгах по доллару перестала отображаться на сайте, средневзвешенный курс сложился на отметке 436,34.

До 11.00 на KASE не заключили ни одной сделки по инструменту USDKZT_TOM.

print
  • Вместе с зараженным коронавирусом в Ташкент из Парижа прибыло 48 человек
  • В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек
  • Пустые прилавки в Ташкенте. Люди скупают продукты питания (фото)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com