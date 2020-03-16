Режим ЧП в Казахстане не повлияет на грузовые перевозки, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу в связи с введением чрезвычайного положения в стране.

Глава государства подтвердил, что в стране есть 9 зараженных коронавирусом и есть риски распространения.

При этом, введение режима ЧП не повлияет на грузоперевозки.

- В пунктах пропуска на госранице, на вокзалах и аэропортах усилен санитарно-эпидемеологический режим. Мы ввели ЧП в Казахстане. Многие строили планы на праздники. Хотели посетить концерты. Но, сожалению, ради здоровья, придется воздержаться, - отмечает президент.