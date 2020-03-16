Монголия купит экстракорпоральную мембранную оксигенацию на деньги собранные гражданами

CentralAsia (MNG) - Монголия купит экстракорпоральную мембранную оксигенацию на деньги, собранные гражданами.

ВОЗ рекомендует экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) во время коронавирусной инфекции.

В монгольской отрасли здравоохранения нет устройства ЭКМО.

Чтобы обеспечить готовность для отрасли здравоохранения в контексте нынешней глобальной эпидемии новых коронавирусных инфекций, необходимо срочно купить устройства ЭКМО.

Таким образом, базовая стоимость устройства составляла 350 миллионов тугриков ($126 468), а стоимость одноразовых принадлежностей для стандартного лечения 10 человек составляла 370 миллионов тугриков ($133 695) (стоимость бытовых приборов составляла 37 миллионов тугриков ($13 370)), и в общей сложности требовалось 720 миллионов тугриков ($260 160). Это предложение Министерства здравоохранения было поддержано сегодня, как оно было представлено в Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Комиссия решила купить экстракорпоральную мембранную оксигенацию на деньги, собранные пожертвованием своего народа.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом (оксигенации) при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. ЭКМО используется в неонатологии для купирования тяжёлой дыхательной недостаточности у новорожденных вследствие болезни гиалиновых мембран (РДСН) и других патологий, в кардиологии при острой сердечной недостаточности и для поддержания жизнедеятельности при проведении операции на открытом сердце совместно с аппаратом искусственного кровообращения, а также в других отраслях медицины.

Главными недостатками метода являются необходимость наличия дорогостоящего оборудования, высококвалифицированного персонала и высокая стоимость процедуры. В Великобритании, где в среднем проводится 200 процедур ЭКМО в год, стоимость одного дня ЭКМО составляет 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12 тысяч евро). При малом количестве аппаратов ЭКМО (например, на 60-миллионное население Великобритании приходится всего 4 ЭКМО-центра) транспортировка пациента в тяжёлом состоянии к аппарату не всегда целесообразна.