Режим ЧП в Казахстане может быть продлен, - президент Токаев выступил с обращением к народу

CentralAsia (KZ) -

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу в связи с введением чрезвычайного положения в стране.

Министерство здравоохранения сообщает, что в стране есть 9 зараженных коронавирусом. Есть опасность распространения, вирус завезен извне, отметил президент.

- В соответствии с законом мною подписан указ о введении режима чрезвычайного положения на территории страны. Он действует с 8 утра 16 марта 2020 года и продлится 30 дней. В случае необходимости действие режима может быть продлено. Указом предусмотрены необходимые превентивные и профилактические действия, усиливается охрана общественного порядка. Введен запрет на проведение массовых мероприятия. Многие строили планы на праздники. Хотели посетить концерты, спортивные соревнования. Но, к сожалению, ради здоровья,от этого придется воздержаться. В то же время вводится ограничение функционирования крупных объектов торговли. Но продуктовые и магазины, где продаются товары первой необходимости, в том числе, находящиеся в ТЦ, продолжат работу. Режим функционирования рынков определит государственная комиссия. Временно закрываются развлекательные центры: кинотеатры, театры, выставки и другие объекты с массовым скоплением людей. Школьники отправлены на ранние каникулы, студенты переведены на онлайн-обучение. Это внесет коррективы в план обучения, но здоровье детей важнее. Прошу отнестись к этому с пониманием, - сообщил Токаев.