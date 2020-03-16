Граждане Узбекистана, возвращающиеся из-за границы чартерными рейсами, будут помещаться на 14-дневный карантин

CentralAsia (UZ) - МИД Узбекистана сообщил о создании специальных штабов для оперативного реагирования на обращения граждан своей страны, находящихся за рубежом.

В связи с решением Специальной республиканской комиссии о временном прекращении с 16 марта 2020 года всего международного авиа, авто и железнодорожного сообщения Узбекистана с зарубежными странами и возникающими вследствие этого проблемами сообщаем, что в МИД, посольствах и консульских учреждениях Узбекистана созданы оперативные штабы для своевременного реагирования на обращения граждан Узбекистана за рубежом и страны пребывания, - отмечается в сообщении МИДа.

Оказавшимся за рубежом согражданам диппредставительствами Узбекистана будет оказано содействие в возвращении на родину организованными чартерными авиарейсами. При этом граждане Узбекистана по возвращении на родину будут подвергнуты 14-дневному карантину.

В связи со вступлением в силу решения о приостановлении с 16 марта 2020 года въезда в Узбекистан иностранных граждан прекращена работа систем по оформлению и выдаче виз в электронном виде, а также их представление в диппредставительствах за рубежом.

Дипломатическим миссиям поручено довести до зарубежных партнеров, что правительством будут приняты все возможные меры для содействия вывозу из Узбекистана на родину граждан их государств.

Наряду с этим отменены все праздничные и иные массовые мероприятия диппредставительств республики, ограничено участие всех сотрудников в аналогичных мероприятиях за рубежом.

Также Министерство иностранных дел Узбекистана напоминает, что находящимся за границей гражданам Узбекистана не запрещается пересечение государственной границы для возвращения на родину.

Введенные с 16 марта 2020 года ограничения по въезду на территорию Узбекистана касаются прежде всего граждан других государств.

Вместе с тем вводимый для граждан Узбекистана временный запрет на выезд за пределы государства не распространяется на иностранных граждан, ранее прибывших и находящиеся в настоящее время на территории страны.

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