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  16 марта 2020
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Россия спецбортом вывезет своих граждан из Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Россия готовит спецборты для вывоза россиян из Узбекистана.

"В настоящее время прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России. Для этого посольство составляет списки граждан России, желающих покинуть Узбекистан. Просьба направлять заполненный опросный лист на электронную почту консульского отдела Посольства consul.tashkent@mid.ru (в теме письма указать "специальный вопрос"). Дополнительная информация будет публиковаться на интернет ресурсах посольства", – говорится в сообщении посольства России в Узбекистане.

Напомним, с 16 марта Узбекистан закрыл международное авиа- и автодорожное сообщение.

В настоящее время в Узбекистане зарегистрированы 6 случаев заражения коронавирусом.

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