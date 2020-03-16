В Туркменистане пассажиры отмененных рейсов не получают деньги за билеты - СМИ

CentralAsia (TM) - Авиакомпания «Туркменистан» не возвращает деньги за билеты отмененных международных рейсов. В центральном агентстве воздушных сообщений в столице источнику turkmen.news сказали, что кассы пусты, денег нет. Пассажирам предлагается ждать, пока авиакомпания продаст билеты на более поздние даты, но когда именно им вернут деньги — не говорят.

«В настоящее время в агентстве сотни пассажиров, чьи рейсы отменили, — сообщил источник. – Люди на нервах, ведь большинство из них влезали в долги, чтобы купить дефицитные билеты за границу, переплачивали огромные суммы! Но границу закрыли. В первые дни отмены рейсов деньги еще возвращали — естественно, без уплаченной «шапки», но сейчас невозможно получить назад даже билетный тариф».

Как людям собираются возвращать деньги, не ясно, но по неподтвержденной пока информации, выезд граждан за границу отменен до июня.

Информацию о том, что авиакомпания перестала возвращать деньги, подтвердил и другой источник turkmen.news в одной из областей страны. Ему также сказали, что в кассе денег нет, и предложили поменять его билет в Турцию на более позднюю дату.

Экономический наблюдатель turkmen.news в Ашхабаде отметил, что «Туркменские авиалинии» и без того убыточное предприятие, а коронавирус и последовавшая из-за него форс-мажорная ситуация и вовсе обнажили проблемы авиакомпании: плохой менеджмент, отсутствие финансового планирования и прогнозирования.

«По сути, единственным источником дохода предприятия на данный момент является предоставление аэронавигационных услуг зарубежным авиакомпаниям, пролетающим над нашей страной, и обслуживание зарубежных грузовых лайнеров, совершающих посадку в Туркменбаши и Ашхабаде, — отметил наблюдатель. – У авиакомпании уже растут долги перед другими странами за получаемые ею такие же аэронавигационные услуги, растут и долги перед аэропортами, где садятся наши лайнеры».

В 2016 году у авиакомпании уже возникали долги перед зарубежными партнерами. Так, в сентябре Росавиация приостановила аэронавигационное обслуживание авиакомпании в воздушном пространстве России, а лайнер «Туркменских авиалиний» за долги был арестован в аэропорту Шарля де Голля (Париж). Обе задолженности были быстро погашены. Тогда источник turkmen.news сообщал, что общий долг туркменского перевозчика мог составлять около 10 миллионов долларов.

В начале марта источник turkmen.news в Ашхабаде сообщил, что многих сотрудников наземной службы ашхабадского аэропорта, в частности, грузчиков, отправили в неоплачиваемый отпуск на один месяц. Возможно, отпуск будет продлен до начала лета.

Из-за вспышки коронавируса по всему миру в середине марта авиакомпания «Туркменистан» отменила регулярные рейсы по ряду направлений, а международные авиакомпании Turkish airlines, FlyDubai, Belavia, China Southern Airlines и S7 прекратили полеты в нашу страну.