США пытались получить эксклюзивные права на вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в Германии

CentralAsia (CA) - Между США и Германией возник спор из-за расположенной в городе Тюбинген немецкой биотехнологической фирмы CureVac, ведущей работы по созданию вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, передает Deutsche Welle.

Президент США Дональд Трамп попытался привлечь немецких ученых продолжить работу в Америке или же предоставить разработанную вакцину эксклюзивно для США, сообщает 15 марта немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на информированный источник в правительстве ФРГ.

По данным журналистов, Трамп обещал сотрудникам CureVac большие финансовые средства, поскольку он делает все, чтобы раздобыть вакцину для США.

"Но именно что только для США", - цитирует издание слова анонимного источника.

Между тем 3 марта на сайте CureVac сообщалось, что председатель правления тюбингской фирмы Дэн Меничелла посетил США по приглашению Белого дома, где встречался с Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, а также высокопоставленными представителями американской фармакологической индустрии. На этой встрече обсуждались стратегия и возможности быстрого создания антикоронавирусной вакцины.

"Мы вполне уверены, что в течение нескольких месяцев сумеем разработать эффективную вакцину-кандидат", - цитируются слова Меничеллы в сообщении CureVac.

Однако 11 марта на том же сайте было опубликовано сообщение, что Дэн Меничелла уступает пост руководителя фирмы ее основателю Ингмару Хёрру (Ingmar Hoerr). О причинах ухода Меничеллы не сообщается. Хёрр возглавлял фирму и в прошлом, до 2018 года.

Берлин хочет, чтобы вакцину разрабатывали в Германии.

По словам представителя министра здравоохранения ФРГ, "правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцина и лекарства против нового коронавируса разрабатывались бы также и в Германии, и в Европе". В связи с этим правительство находится "в интенсивном контакте" с фирмой CureVac. Власти стремятся, чтобы компания продолжила свои разработки в Германии, пишет Welt am Sonntag.

Ранее сообщалось, что разработки CureVac поддерживает международное объединение по борьбе с эпидемиями CEPI.