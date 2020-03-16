Минздрав Узбекистана запустил «горячую линию» с более 100 операторами

- Узбекистан, общество
- 16:46, 16 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с обращениями граждан по вопросам коронавирусной инфекции работает более 100 операторов call-центра. Круглосуточную горячую линию с коротким номером 1003 Министерство здравоохранения запустило 16 марта, сообщает пресс-служба министерства.
Сотрудники call-центра – действующие работники системы здравоохранения. В их распоряжении оперативная информация по ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.
Задача операторов – отвечать на конкретные вопросы граждан о коронавирусе и таким образом помогать им соблюдать информационную гигиену, а также давать рекомендации, обоснованные с медицинской точки зрения.
Сотрудники консультируют граждан на узбекском и русском языках.
Напомним, что в настоящее время в Узбекистане выявлено 6 заражённых новым коронавирусом.