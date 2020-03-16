Армения на месяц ввела режим чрезвычайного положения

CentralAsia (CA) - Правительство Армении сегодня на месяц объявило режим чрезвычайного положения на территории страны в связи с коронавирусом, передают местные СМИ.



«С 16 марта с 17:00 до 16 апреля 09:00 на всей территории республики объявляется режим ЧП», — заявил на внеочередном заседании правительства министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Согласно последним данным, по положению на 15 марта в Армении подтверждено 26 случаев коронавируса, изолировано 300 человек.

Первый в Армении случай коронавирусной инфекции был подтвержден 1 марта. Среди зараженных - прибывшие из Ирана и Италии граждане Армении (жители Еревана, Эчмиадзина и Мегри), контактировавшие с ними люди, а также один гражданин Италии и приезжий из Франции.