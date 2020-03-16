Премьер-министр Казахстана провел заседание госкомиссии по обеспечению режима ЧП

CentralAsia (KZ) - Под председательством Аскара Мамина в Казахстане проведено первое заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, сообщает пресс-служба правительства РК.



О мерах по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Казахстане доложил министр здравоохранения Е. Биртанов, стабилизации экономики – министр национальной экономики Р. Даленов, ситуации с ограничением работы крупных объектов торговли и ценах на социально-значимые товары и обстановки в регионах – министр торговли и интеграции Б. Султанов, транспортной отрасли – первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев, по обеспечению общественной безопасности – министр внутренних дел Е. Тургумбаев, ситуации в сфере информатизации и связи – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, ситуации в сфере образования – министр образования и науки А. Аймагамбетов, по обеспечению финансовой стабильности – председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка М. Абылкасымова и председатель Национального Банка Е. Досаев.

Были заслушаны акимы областей и городов республиканского значения о предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавируса и обеспечению социально-экономической стабильности в регионах.

Глава Правительства поручил усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий во всех организациях и объектах, обеспечению аптечных сетей лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

МВД и спецгосорганам поручено усилить охрану медицинских и карантинных объектов, задействованных в противодействии распространения коронавируса.

«Министерству торговли и интеграции проработать совместно с крупными торговыми сетями и поставщиками продовольственных товаров, а также акиматами вопросы бесперебойной поставки всех необходимых продуктов и товаров первой необходимости», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр дал поручение Министерству цифрового развития обеспечить работу высокоскоростного интернета, максимальное оказание услуг в электронном виде и стимулирование перехода на дистанционный режим работы.

«Акимам взять под личный контроль реализацию введенных мер на местах в соответствии с Указом Главы государства о введении Чрезвычайного положения. Необходимо приложить максимум усилий для сохранения стабильной ситуации в стране и предотвращения распространения коронавируса в Казахстане», — резюмировал А. Мамин.