Что делает Европа, чтобы остановить распространение коронавируса?

CentralAsia (CA) - Европейские страны вводят карантин и закрывают границы. Число заболевших и умерших растет по экспоненте, особенно в Италии, где за предыдущие сутки в от COVID-19 скончались 368 человек, всего же в мире за воскресенье было выявлено более 11 тысяч новых случаев заражения.

Чтобы замедлить распространение вируса, власти европейских стран идут на беспрецедентные меры, передает Euronews.

Италия

Из всех государств ЕС сильнее всего от COVID-19 пострадала Италия, где зарегистрировано уже около 25 тысяч случаев заражения. Более 1800 человек скончались.

В начале прошлой недели всю страну закрыли на карантин. До 25 марта приостановлена работа всех розничных магазинов, за исключением продуктовых и аптек.

Не работают учебные учреждения, кино, театры, музеи, стадионы, пабы, запрещены все массовые мероприятия, закрыт въезд для туристов. Людям нельзя даже выходить на улицу, если нет особой необходимости.

Франция

Во Франции коронавирус выявлен у 5,5 тысяч человек - число заразившихся увеличилось на тысячу всего за сутки. Умерли 120 человек.

Закрыты все бары, рестораны, кафе, кинотеатры, спортклубы. Работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и табачные киоски. Сокращается количество авиарейсов и железнодорожных перевозок.

С понедельника во Франции закрыты детские сады, школы и университеты. При этом власти сообщили, что родители смогут взять отпуск по уходу за ребенком, и нерабочие дни им будут оплачены.

По последним данным, правительство рассматривает возможность введения полного карантина: как в Италии и в Испании, местным жителям могут запретить выходить из дома без крайней необходимости.

Глава государства не исключил, что властям придется пойти на крайние меры - закрыть границы.

Испания

Испания - вторая страна Европы по числу зараженных после Италии.

Коронавирус диагностирован почти у 8 тысяч человек, умерли около 300. Среди заразившихся - жена премьер-министра Педро Санчеса Бегонья Гомес, лидер партии VOX Сантьяго Абаскаль и несколько министров.

С воскресенья в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, который продлится минимум две недели. Работают только супермаркеты, аптеки, киоски, заправки, парикмахерские и химчистки.

Людям разрешено выходить на улицу в крайних случаях - за продуктами, на работу, по важным делам и в чрезвычайных ситуациях.

Германия

По информации на воскресенье, в Германии 5795 инфицированных, умерли 11 человек. Несколько дней назад канцлер Ангела Меркель заявила, что коронавирусом могут заразиться до 70% населения страны.

С понедельника ФРГ закрыла некоторые участки сухопутных границ с Францией, Австрией, Люксембургом, Данией и Швейцарией.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер сообщил, что пересечение границ будет разрешено только по особым поводам. Как долго будут действовать эти меры - неизвестно.

Глава МИД также пояснил, что немцы и иностранцы с разрешением на проживание в Германии смогут вернуться в страну.

Великобритания

В Великобритании коронавирусом заразились около 1400 человек, умерли 35.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что всех жителей страны старше 70 лет могут отправить на карантин.

Сколько именно продлится предполагаемая изоляция, пока не сообщается, но министр признается, что речь идет "об очень большом промежутке времени".

Карантин будет действовать на территории всего королевства, кроме Шотландии.

Пожилым людям запретят выходить из дома даже за продуктами, еду и лекарства им будут привозить.

Хэнкок не исключил, что в стране будут введены меры военного времени: отели переделают в госпитали, а автопроизводителей попросят выпускать медицинское оборудование.

Австрия

По данным Минздрава на утро воскресенья, в Австрии подтверждены 800 случаев заражения коронавирусом. Один человек умер. Для борьбы с эпидемией власти страны планируют выделить 4 млрд евро.

Со вторника Австрия закроет авиасообщение с Россией, Украиной, Нидерландами и Великобританией. Ранее были закрыты границы с Италией и Швейцарией.

В стране со вторника прекратят работу все рестораны, закроются детские и спортивные площадки. Открыты будут супермаркеты, табачные киоски и аптеки. Учебные заведения переведут на дистанционный режим работы. Пока предполагается, что меры будут действовать как минимум до начала апреля.

Чехия

В Чехии к настоящему моменту подтверждены около 300 случаев заражения коронавирусом.

В понедельник в стране был введен общенациональный карантин. Мера будет действовать как минимум до утра 24 марта.

Жители Чехии смогут только ходить в медучреждения, аптеки, супермаркеты, банки и на почту, а также ездить на работу и к родственникам, которые нуждаются в уходе.