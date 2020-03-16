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  16 марта 2020
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МИД попросил граждан Узбекистана, находящихся в США, воздержаться от возвращения

CentralAsia (UZ) -  МИД предупредил граждан Узбекистана, находящихся в США, Канаде и других странах американского континента не спешить с возвращением.

По информации Посольства Узбекистана в США, в целях предотвращения проникновения коронавируса на территорию Узбекистана в период с 16 марта 2020 года авиакомпания «Uzbekistan Airways» приостанавливает регулярные рейсы по маршруту «Ташкент-Нью-Йорк-Ташкент».

Посольство рекомендует гражданам, запланировавшим поездки из США в Узбекистан в указанный период, перенести их на более поздние сроки и перебронировать авиабилеты. При сдаче авиабилетов авиакомпанией «Uzbekistan Airways» не будут взыскиваться штрафы за перебронирование и возврат авиабилетов в период отмены рейсов.

При этом граждане Узбекистана после возвращения на родину будут подвержены 14-дневному карантину.

В связи с обострением ситуации вокруг распространения коронавируса в США и объявлением чрезвычайного положения в стране гражданам Узбекистана также рекомендуем воздержаться от поездок в США без острой необходимости.

Как сообщили в МИДе, по состоянию на 15 марта 2020 года, в странах пребывания и аккредитации не зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди граждан Узбекистана.

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