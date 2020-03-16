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  16 марта 2020
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Минтруда РК: Все предприятия, которые могут перейти на дистанционной режим, должны это сделать

CentralAsia (KZ) -  Минтруда Казахстана попросило все предприятия страны перевести режим работы на удалённый, если это возможно.

"Все предприятия, которые могут перейти на режим дистанционной работы, должны это сделать. Если переход на удалённую работу невозможен, компании и учреждения могут сократить рабочее время", - отмечается в сообщении ведомства.

На данный момент в стране зарегистрировано 9 случаев заражения вирусом Covid-19: 7 в Алматы, 2 в Нур-Султане.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении чрезвычайного положения в Казахстане с 16 марта по 15 апреля.

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