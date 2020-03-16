В Узбекистане выпустили фетву по коронавирусу

CentralAsia (UZ) - Управление мусульман Узбекистана призывает мусульман республики выпустило фетву, призывающую мусульман не посещать пятничные молитвы. Эта рекомендация появилась после того, как в стране были зарегистрированы случаи заражения коронавируса.

16 марта сообщалось о 6 подтвержденных случаев заболевания в Узбекистане.

Управление мусульман Узбекистана предупредило мусульман принимать все меры для предотвращения распространения коронавируса:

1. Пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация в стране, пятничную молитву мусульмане должны проводить дома. Пять ежедневных молитв также надо проводить дома.

2. Поминальные молитвы следует совершать дома в присутствии близких родственников умершего.

3. Продолжать призывы к молитве в мечетях в определенное время.

4. Мусульмане по мере возможности должны вносить свой вклад в предотвращение распространения этой болезни.

5. Каждый мусульманин должен молиться и с искренней молитвой просить Аллаха предотвратить эту болезнь.

6. Каждый мусульманин обязан придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения для предотвращения инфекции, как и предписывает наша религия.

7. Как рекомендует Министерство здравоохранения, необходимо проводить дезинфекцию в местах гигиены в мечетях в период карантина.

8. В таких чрезвычайных ситуациях для нашей религии неприемлемо необоснованное повышение стоимости продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости, создание искусственного дефицита и распространение слухов среди населения, а также сеять панику.

Данная фетва была принята на основании и выводах фетфы мировых исламских организаций и ученых в мусульманских и других странах, где был обнаружен коронавирус, отметили в Управлении мусульман Узбекистана.