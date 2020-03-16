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  16 марта 2020
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В Казахстане подтвердили десятый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  Десятый случай коронавируса подтвержден в Казахстане.

Зараженной оказалась девушка 1986 года рождения, она прилетела рейсом Стамбул - Алматы 15 марта, сообщает Минздрав страны.

Ранее сообщалось о 9 случаях заражения вирусом Covid-19: 7 в Алматы, 2 в Нур-Султане.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении чрезвычайного положения в Казахстане с 16 марта по 15 апреля.

Все новости об этом можно прочитать по ссылке.

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