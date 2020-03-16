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  16 марта 2020
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В Казахстане приостановили автомобильные перевозки между КНР, Узбекистаном и Монголией

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане приостановили автомобильные перевозки с введением ЧП из-за коронавируса, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает zakon.kz.

В сфере автомобильного транспорта на сегодняшний день приостановлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами между Казахстаном и КНР (13 рейсов), Узбекистаном (24 рейса) и Монголией (2 рейса), — сообщил Камалиев.

На сегодня, по его словам, приостановлена выдача бланков разрешений отечественным перевозчикам на нерегулярные перевозки пассажиров (1560 бланков) между Казахстаном и Кыргызстаном (30), Узбекистаном (100) Россией (300), КНР (1000), Монголией (30), Украиной (50) и Таджикистаном (50).

Также, в целях недопущения распространения коронавируса дополнительно приняты меры по ограничению количества рейсов регулярных маршрутов в международном сообщении осуществляемых автобусами и микроавтобусами в два раза с Россией и Кыргызстаном. Приостановлен транзит регулярных и нерегулярных автобусных (микроавтобусных) перевозок.

Что касается грузовых перевозок, в целях обеспечения бесперебойной доставки продуктов питания, товаров народного потребления и медицинского назначения перевозка грузов и почтовых отправлений автомобильным транспортом в международном двустороннем и транзитном сообщении не ограничиваются, — подчеркнул вице-министр.

Вместе с тем, он напомнил, что перевозчики должны строго соблюдать установленные карантинные и санитарно-эпидемиологические нормы при осуществлении перевозки грузов автомобильным транспортом в международном сообщении.

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