Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 8 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 8 человек. Об этом 16 марта сообщил глава Минздрава Алишер Шодмонов.

Ранее сообщалось о 6 случаях коронавируса в стране. Пять из них было в семье первой женщины, у которой был диагностирован коронавирус, после того, как она прилетела в Ташкент из Парижа.

Шестой случай был подтверждён у пассажира, прилетевшего рейсом из Стамбула.

О деталях двух последних случаев коронавируса в Узбекистане пока не уточняется.