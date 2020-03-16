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  16 марта 2020
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Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 8 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 8 человек. Об этом 16 марта сообщил глава Минздрава Алишер Шодмонов.

Ранее сообщалось о 6 случаях коронавируса в стране. Пять из них было в семье первой женщины, у которой был диагностирован коронавирус, после того, как она прилетела в Ташкент из Парижа.

Шестой случай был подтверждён у пассажира, прилетевшего рейсом из Стамбула.

О деталях двух последних случаев коронавируса в Узбекистане пока не уточняется.

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