В Казахстане на 16 марта под мониторингом по коронавирусу остаются 2097 человек

CentralAsia (KZ) - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 19.00 час. 16 марта 2020 года в Казахстане:
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Ранее, 16 марта, сообщалось, что зарегистрирован еще 1 случай коронавируса в Казахстане, в г. Алматы.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 10 случаев регистрации коронавируса, их них в г. Алматы – 8 случаев, г. Нур-Султан – 2 случая. На стационарном карантине – 1536 человек, на домашнем карантине – 1094 человека.
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Вместе с тем, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.
Всего взято на мониторинг по всем категориям 2745 человек, из них по 1 «а» категории – 1706, по 1 «б» категории – 656, по 2 категории – 383 человека.
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Из 2745 человек, взятых на мониторинг, снято с мониторинга - 648 человека.
По состоянию на 16 марта остаются под мониторингом всего 2097 человек.
На настоящий момент госпитализировано 132 человека с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 40 человек, по 2 категории – 43 человека, по 3 категории – 49 человек.
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В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача данные пациенты госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму.
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Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и дезинфекционные мероприятия.
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Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.
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Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:
- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;
- избегать места массового скопления людей;
- избегать контакта с больными людьми;
- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.
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Официальную информацию можно получить, позвонив в круглосуточный Call-центр по номеру 1406.