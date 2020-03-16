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  16 марта 2020
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В Монголии обнаружены три новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Баторе зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе Министерства здравоохранения.

Это гражданки Монголии, которые прилетели недавними авиарейсами Сеул — Улан-Батор и Берлин — Москва — Улан-Батор.

Они вернулись из-за рубежа чартерными рейсами и были помещены в карантин на 14 дней, где анализы показали положительные результаты на на коронавирус. Женщина, которая прилетела рейсом Берлин — Москва — Улан-Батор, жила во Франции. Она в тяжелом состоянии, сообщает оперативная группа Министерства здравоохранения Монголии.

Сотрудники оперативного штаба, отметили, что они знали, что среди прилетевших будут зараженные, и поэтому были готовились к худшему.

"Нет оснований для паники", - отметили в ведомстве.

В Монголии 10 марта сообщили о первом случае заражения коронавирусом у гражданина Франции. Сейчас он проходит лечение в Улан-Баторе.
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