В Монголии обнаружены три новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе Министерства здравоохранения.

Это гражданки Монголии, которые прилетели недавними авиарейсами Сеул — Улан-Батор и Берлин — Москва — Улан-Батор.

Они вернулись из-за рубежа чартерными рейсами и были помещены в карантин на 14 дней, где анализы показали положительные результаты на на коронавирус. Женщина, которая прилетела рейсом Берлин — Москва — Улан-Батор, жила во Франции. Она в тяжелом состоянии, сообщает оперативная группа Министерства здравоохранения Монголии.

Сотрудники оперативного штаба, отметили, что они знали, что среди прилетевших будут зараженные, и поэтому были готовились к худшему.

"Нет оснований для паники", - отметили в ведомстве.

В Монголии 10 марта сообщили о первом случае заражения коронавирусом у гражданина Франции. Сейчас он проходит лечение в Улан-Баторе.