Россия до 1 мая запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Правительство России приняло постановление, которым запрещает иностранцам (в том числе гражданам Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) въезд в страну с 18 марта до 1 мая. Причиной стала эпидемия коронавируса.

Правительство России приняло постановление, которым запрещает иностранцам въезд в страну с 18 марта до 1 мая. Причиной стала эпидемия коронавируса.

В документе говорится, что запрет не будет распространяться на дипломатов, членов официальных делегаций, машинистов, летчиков и моряков, а также на тех иностранцев, которые живут в России постоянно.

Сообщается, что 15–16 марта председатель правительства Россит Михаил Мишустин провёл телефонные разговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым, премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

"В ходе переговоров обсуждалась ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией. Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров Российской Федерации Правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", - отмечается в сообщении правительства России.

Как уточняется на сайте правительства, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что принимаемые Российской стороной меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и носят исключительно временный характер.

По официальным данным, число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло в полтора раза и достигло 93 человек.