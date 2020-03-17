349 летальных исходов от COVID-19 зафиксировали в Италии за сутки

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Италии было зарегистрировано 349 летальных случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом журналистам сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

По его данным, сейчас общее число инфицированных на территории страны составляет 23 073 человека, количество излечившихся от заболевания — 414 человек, всего было отпущено домой 2749. При этом количество новых подтверждённых случаев составляет 2470.

"Это меньше, чем вчера, но пока у нас нет данных из области Апулия и автономной провинции Тренто. Но в Ломбардии несколько снизился темп распространения", — отметил он.

В то же время в этом регионе зарегистрировано большинство летальных случаев — 202 за сутки.

Ситуация с распространением коронавируса в Италии худшая в Европе, с 10 марта в стране введён карантин и приостановлена вся коммерческая деятельность. По числу заражённых страна почти в два раза обогнала Китай, при этом смертность от заражения находится на очень высоком уровне.