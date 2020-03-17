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  17 марта 2020
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Работа медного рудника Оюу-Толгой Rio Tinto замедлена из-за коронавируса

CentralAsia (MNG) -  Работа на медно-золотом руднике Оюу-Толгой в Монголии замедлилась из-за правительственных мер по ограничению распространения коронавируса, сообщила в понедельник Rio Tinto Ltd. Разработка огромного медно-золотого рудника Ою-Толгой уже идет с опережением графика и превышением бюджета, поскольку меры правительства Монголии по решению проблемы Covid-19 вызывают дальнейшую задержку.

После подтверждения своей первой инфекции на прошлой неделе Монголия ужесточила строгие пограничные и дорожные проверки, принятые с января, чтобы не допустить распространения вируса, который в настоящее время инфицировал более 156 000 человек во всем мире.

Ограничения «неизбежно привели к ограничению движения товаров и людей… и это замедляет строительные работы на подземном проекте», - сказал Арно Сойрат, исполнительный директор Rio Tinto по меди и алмазам. «Пока еще слишком рано определять последствия этого, и команда делает все возможное, чтобы свести к минимуму сбои в сложных условиях».

Rio Tinto сказал, что последствия замедления были пока неизвестны, но карьер шахты продолжает работать и доставлять отгрузки медного концентрата клиентам.

Тем не менее, Rio Tinto добавил, что проект рудника оставался на пути к завершению в первой половине, с окончательной оценкой развития, которая будет представлена во второй половине.

В феврале Rio Tinto заявил, что его поставки медного концентрата в Китай замедлились, поскольку Монголия сдерживала борьбу с распространением вируса.

Turquoise Hill Resources, большая часть которой принадлежит горнодобывающему гиганту, имеет долю в 66% в многомиллиардном проекте, а монгольскому государству принадлежит 34%.

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