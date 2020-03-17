Как Монголия, граничащая с КНР, быстро отреагировала на распространение коронавируса и имеет всего 4 зараженных? - Forbes

CentralAsia (MNG) - Как так получилось, что в Монголии, стране, граничащей с Китаем, и одной из наиболее вероятных стран, где болезнь будет распространяться быстро, все еще имеется только четыре подтвержденных случая заболевания COVID-19, три из которых были объявлены вчера? Дело в том, что они быстро среагировали, пишет Брианна Уилсон в статье Forbes.

Первый случай, обнаруженный на прошлой неделе, 10 марта, был обнародован, когда гражданин Франции, въехавший в страну с целью работы, начал проявлять симптомы, находясь в аймаке Дорноговь.

С момента приземления 2 марта рейсом Аэрофлота из Франции, следовавшим через Москву, прошло пять дней, прежде чем у него проявились симптомы вируса, что в конечном итоге дало положительный результат на COVID-19. Он остается в изоляции в Национальном центре инфекционных заболеваний в Улан-Баторе, где он решил проходит лечение и, как сообщается, находится в стабильном состоянии.

Из 207 человек, которые вступили в контакт с первым зараженным заболеванием, у всех был отрицательный результат на Covid-19. Это утверждение заставляет задуматься, что правительство Монголии воспринимает такие вещи всерьез, отмечается в статье.

Монголия начала принимать меры предосторожности еще в январе - они стали второй страной, закрывшей свои границы с Китаем. Спустя всего несколько недель после того, как 31 декабря 2019 года в Китае было объявлено о первом случае, правительство Монголии объявило, что 27 января оно закроет границы с Китаем. Они стали второй страной, сделавшей это после Северной Кореи.

Школы начали закрываться в тот же день (27 января).

Отменялись публичные мероприятия и собрания в предстоящие недели, что стало серьезной проблемой, когда приближался один из самых знаменитых праздников года, Цагаан Сар или монгольский лунный Новый год. В стране действовал принцип «социального дистанцирования».

В конце концов было объявлено, что мартовские публичные мероприятия также будут отменены, в том числе Фестиваль льда на озере Хубсугул, Фестиваль беркута, Фестиваль верблюдов в аймаке Өмнөговь и Фестиваль Наурыз ближе к концу марта. Все это являлось серьезным ударом по местным жителям и туристической сфере, на которые они рассчитывают.

19 февраля было объявлено, что автодорожные и другие виды транспорта будут приостановлены или заблокированы во время Цагаан-Сар (21-27 февраля) в шести аймаках, чтобы еще больше усилить необходимость самоизоляции, а не собираться большими группами. До запрета движение в Улан-Баторе контролировалось путем остановки автомобилей и требования, чтобы все пассажиры сканировали свои лбы, чтобы обнаружить повышенную температуру. Меры через которые я сама прошла, пишет Брианна Уилсон.

Но не весь общественный транспорт был запрещен, в пределах столицы основные автобусные линии работали, но были ограничены работой в «часы пик». И хотя в США CDC сообщает, что носить маску для лица не обязательно, если вы не больны, они были обязательны при езде на общественном транспорте в Улан-Баторе. Государственные чиновники и новостные вещатели даже привыкли носить маски в пресс-конференциях и новостных передачах. Люди также раздают на улицах брошюры с советами о том, как оставаться здоровыми.

В месте, где должна была распространиться паника, в продуктовых магазинах все еще есть продукты питания (исключение составляют день, когда было объявлено об этом случае). Нехватка туалетной бумаги никогда не была проблемой.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга стал первым главой государства, кто посетил Китай после вспышки болезни, встретился с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном и передал им в дар 30 000 овец в знак солидарности и поддержки. По возвращении в Монголию президент добровольно остался на карантине вместо со своей делегацией.

Примерно в это же время правительство США включило Монголию в список угроз 3-го уровня.

При вылете из аэропорта Буянт-Ухаа (Международный аэропорт Улан-Батора), маски были обязательными. Не было никаких исключений.

Покидая Монголию, сейчас почти две недели назад (5 марта), серьезность карантинных правил и норм не давало мне полностью все осознать, пока мне не сказали, что я не могу войти в аэропорт, потому что на мне не было маски. Я не была больна, но это не имело значения. Это было обязательно.

На сегодняшний день дороги были вновь открыты, но граждан, въезжающих в Улан-Батор, просят заполнить анкету, отвечающую на вопрос их физического состояния и возможного риска.

Запрет на деятельность монастырей, церквей, баров и ночных клубов, саун, мотелей и различных спортивных и культурных объектов, таких как йога, танцевальные клубы и туризм, действует до 30 марта.

Рестораны, которые остаются открытыми в городе, работают по обязательному графику до 10 часов вечера.

Торговые центры, которые были закрыты с 10 марта, такие как местный рынок, теперь вновь открыты.

В то время как в США и других странах изо всех сил пытаются контролировать и проверять людей, летящих обратно в страну, с помощью статей, проливающих свет на то, какие меры они предпринимают, США и другие страны, безусловно, могли бы принять к сведению о том, как этой кочевой нации удалось защитить своих граждан быстро и, по-видимому, эффективно в то время, когда люди напуганы и ищут ответы у своего правительства, заключает в своей статье Брианна Уилсон.