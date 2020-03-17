Монголия утвердила стандарты для текстильных масок, пригодных для переработки

CentralAsia (MNG) - Мир сталкивается с нехваткой одноразовых масок, поскольку пандемия коронавируса поражает более 169 стран.

Монголия производит одноразовые маски и другие предметы внутри страны, однако импорт сырья идет в основном из Китая.

В настоящее время запасы сырья быстро сокращаются, а спрос на маски резко увеличивается.

Поэтому Монгольское агентство по стандартизации и метрологии создало рабочую группу для утверждения национальных стандартов для текстильных масок, пригодных для переработки.

13 марта агентство утвердило новый стандарт («MNS 6828: 2020») для текстильных масок, пригодных для переработки.



