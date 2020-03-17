Зеленский попросил у украинских бизнесменов $500 млн для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи, посвященной борьбе с коронавирусом, попросил крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 млрд гривен (около $450-500 млн), передает РБК.

По словам Зеленского, он говорил с предпринимателями «очень откровенно».

«Я сказал, что эта страна кормила вас долгое время. Пришло время вам помочь стране», — сказал президент.

Деньги нужны в «отдельный фонд», который создает правительство, уточнил Зеленский.

Встреча с бизнесменами прошла ранее в понедельник 16 марта, сообщается на сайте президента Украины. На ней обсуждалась возможная помощь, которую предприниматели могут оказать в ходе проведения мероприятий по противодействию вирусу.

«В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.

Бизнесмены согласились оказать государству помощь в реализации мер по противодействию вирусу, сообщается на сайте президента Украины.

Украина закрыла свои границы для въезда иностранных граждан с 15 марта сроком на две недели, допустив, однако, его продление. Страна также ограничила авиасообщение с другими странами. Президент Владимир Зеленский попросил находящихся за границей украинцев вернуться в страну до 17 марта включительно. Тех, кто не успеет это сделать, вернут в страну нерегулярными рейсами с помощью украинских авиакомпаний.