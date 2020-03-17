Число больничных коек достаточно, - минздрав Монголии о мерах борьбы с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Странам необходимо подготовить достаточное количество больничных коек на 1,4 процента от общей численности населения в случае возникновения инфекционного заболевания.

В Центральном военном госпитале Монголии имеется 570 коек, специально предназначенных для лечения людей с коронавирусом. Различные санатории также готовятся изолировать людей с подозрением на заболевание Covid-19. Однако это эквивалентно 0,4 процентам населения Монголии.

А.Амбасэлмаа, глава отдела надзора за инфекционными заболеваниями и Национального центра по изучению инфекционных заболеваний (НЦИИЗ), отвечает на вопрос:

- Достаточно ли в Монголии коек для пациентов с коронавирусом?

По ее словам, есть достаточно центров изоляции.

Монголия изолировала в общей сложности 1697 человек с 9 января. В настоящее время 945 человек находятся на карантине.

Тем временем, сообщается, что США нужно гораздо больше больничных коек, чтобы подготовиться к всплеску случаев коронавируса. В Южной Корее на 1000 человек приходится 12,3 больничных коек. А в США 2,8.