Дети являются скрытыми разносчиками коронавируса, - исследование

CentralAsia (CA) - Китайские ученые пришли к выводу, что у многих детей коронавирус протекает бессимптомно или очень слабо выражен. Это делает детей фактически скрытыми разносчиками вируса Covid-19, пишет MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные о 745 детях в возрасте от двух месяцев до 15 лет, которые тесно контактировали с пациентами с COVID-19 или были членами семей, в которых были зафиксированы случаи инфицирования.

Всего у 10 детей (1,3%) был выявлен коронавирус, при этом ни у одного не наблюдались тяжелые симптомы. У семерых повысилась температура не выше 39 градусов, но больше никаких признаков болезни — ни боли в мышцах, ни слабости, ни затрудненного дыхания, как у взрослых.

При этом осложнений в виде пневмонии также ни у одного ребенка не обнаружено.

Всё это делает детей потенциально опасными для взрослой категории населения, более уязвимой перед коронавирусом, отмечают исследователи.

При этом быть носителями дети могут довольно долго. Хотя мазки носа и глотки показывали отрицательный результат на коронавирус, вирус все еще обнаруживался в кале даже спустя 13 дней после выписки из больницы.

Ученые полагают, что детей следует дольше содержать в карантине.



