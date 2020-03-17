Узбекистан организовал рейсы в Москву и Шарджу для вывоза своих граждан

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 17 марта, будет выполнен рейс по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент для вывоза иностранных граждан в Москву и граждан Узбекистана из Москвы в Ташкент.

Время вылета из Ташкента — в 10:00, из Москвы — в 13:00 по местному времени.

Как сообщила компания Uzbekistan Airways, в первую очередь будут приниматься пассажиры с рейсов, отменённых 16 и 17 марта.

Кроме того, на 17 марта назначены авиарейсы для вывоза иностранных граждан в ОАЭ и граждан Узбекистана из ОАЭ в Ташкент: HY331/332 — Ташкент - Шарджа/Дубаи - Шарджа. Время вылета из Ташкента — в 8:25, из Шарджи — в 12:30 по местному времени.

В первую очередь на рейс будут приниматься пассажиры рейсов, отменённых 16, 17 марта. Для вылета в ОАЭ нужно иметь все необходимые документы, согласно действующим миграционным правилам ОАЭ.

Пассажиры, прибывшие данными рейсами в Ташкент, по прилёту будут отправлены в карантин. В связи с этим просят не встречать их в столичном аэропорту.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане подтверждено 8 случаев коронавируса.