[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Гражданина Узбекистана, зараженного коронавирусом в Южной Корее, выпишут из больницы

CentralAsia (UZ) -  Гражданина Узбекистана, зараженного коронавирусом в Южной Корее, на следующей неделе выпишут из больницы. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, состояние здоровья узбекистанца удовлетворительное. В конце текущей недели медики возьмут дополнительные анализы и в случае получения положительных результатов узбекистанец будет выписан из больницы.

Стоит отметить, что заразившийся гражданин попросил сохранить свою анонимность, чтобы его близкие в Узбекистане не переживали за него. Напоминаем, что в настоящее время количество зараженных в Узбекистане составляет 8 человек.

Новости по теме:

print
  • Граждане Таджикистана застряли в нейтральной зоне между Казахстаном и Узбекистаном
  • Министерство торговли и интеграции Казахстана дало рекомендации о работе крупных ТЦ и непродовольственных рынков
  • Товарищеский матч сборных Узбекистана и Таджикистана отменён из-за коронавируса



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com