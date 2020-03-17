Гражданина Узбекистана, зараженного коронавирусом в Южной Корее, выпишут из больницы

CentralAsia (UZ) - Гражданина Узбекистана, зараженного коронавирусом в Южной Корее, на следующей неделе выпишут из больницы. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, состояние здоровья узбекистанца удовлетворительное. В конце текущей недели медики возьмут дополнительные анализы и в случае получения положительных результатов узбекистанец будет выписан из больницы.

Стоит отметить, что заразившийся гражданин попросил сохранить свою анонимность, чтобы его близкие в Узбекистане не переживали за него. Напоминаем, что в настоящее время количество зараженных в Узбекистане составляет 8 человек.