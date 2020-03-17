Одной из зараженных коронавирусом в Казахстане оказалась двухлетняя девочка
CentralAsia (KZ) - Казахстан сегодня сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом. Официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип рассказал подробности.
Первый случай - это ребенок, девочка, 2018 года рождения. Прилетела 13 марта рейсом Берлин - Минск - Алматы. Госпитализирована в детскую инфекционную больницу.
Второй случай - мужчина, 1966 года рождения. Прибыл из Москвы 10 марта.
Третий случай, мужчина, 1965 года рождения, тоже с рейса из Москвы.
Всего в стране зарегистрировано 13 случаев заражения вирусом Covid-19: 11 в Алматы и в Нур-Султане.
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