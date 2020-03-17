В Узбекистане за сутки в call-центр по коронавирусу поступило свыше 20 тысяч обращений
- Узбекистан, общество
- 10:11, 17 марта 2020
- Просмотров: 217
CentralAsia (UZ) - С 15 марта при Министерстве здравоохранения Узбекистана начал действовать call-центр по вопросам коронавирусной инфекции.
Как сообщил пресс-секретарь Ташкентского педиатрического медицинского института Хасанходжа Обидов, за прошедшие сутки на него поступило от населения около 20 тысяч обращений с просьбой дать информацию, как эта инфекция распространяется и как ей противостоять.
Сообщается, что в работе call-центра задействовано более 200 специалистов системы здравоохранения, которые предоставляют компетентную информацию.
Call-центр работает в круглосуточном режиме. В него можно обратиться по короткому номеру 1003.