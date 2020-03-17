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  17 марта 2020
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В Узбекистане за сутки в call-центр по коронавирусу поступило свыше 20 тысяч обращений

CentralAsia (UZ) -  С 15 марта при Министерстве здравоохранения Узбекистана начал действовать call-центр по вопросам коронавирусной инфекции.

Как сообщил пресс-секретарь Ташкентского педиатрического медицинского института Хасанходжа Обидов, за прошедшие сутки на него поступило от населения около 20 тысяч обращений с просьбой дать информацию, как эта инфекция распространяется и как ей противостоять.

Сообщается, что в работе call-центра задействовано более 200 специалистов системы здравоохранения, которые предоставляют компетентную информацию.

Call-центр работает в круглосуточном режиме. В него можно обратиться по короткому номеру 1003.

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