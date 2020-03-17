В Узбекистане сменились несколько силовиков

CentralAsia (UZ) - В нескольких силовых ведомствах Узбекистана сменились руководители. Об этом на своей страничке в Телеграм 16 марта сообщает Министерство внутренних дел республики.

По информации ведомства, на должность первого заместителя министра МВД назначен генерал-майор Собиров Шухратжон Уринбаевич. До назначения он возглавлял УВД Андижанской области.

На должность командующего Национальной гвардией назначен генерал-майор Джураев Рустам Мирзаевич. До своего нынешнего назначения он работал замминистра МВД и начальником ГУВД Ташкента.

Главой ГУВД Ташкента теперь стал полковник Ташпулатов Азиз Анварович. Ранее он занимал должность первого замминистра МВД Узбекистана.