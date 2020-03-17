Правительство Казахстана утвердило пакет антикризисных мер. Что в него входит?

CentralAsia (KZ) - В Казахстане правительство рассмотрело меры поддержки предпринимательства и отечественного производства, сообщает пресс-служба ведомства.

Пакет срочных мер по поддержке бизнеса и обеспечения стабильности на рынке труда включает повышение доступности финансирования, предоставление гарантий, налоговые стимулы, снижение проверок бизнеса и обеспечение занятости.

В частности, до 1 трлн тг ($2,3 млрд) будут расширены кредитование и перечень приоритетных товаров по программе «Экономика простых вещей», по госпрограмме «ДКБ-2025» верхний порог кредита будет увеличен и сняты отраслевые ограничения, упростится механизм выдачи гарантий при кредитовании бизнеса.

Крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты будут освобождены от налога на имущество для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сроком на один год, приостановится начисление пени на один квартал, срок налоговой отчетности за III квартал будет перенесен.

Индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном режиме, будут освобождены от налогов.

Отечественный бизнес будет пользоваться льготными мерами поддержки существующих госпрограмм (Дорожная карта бизнеса-2025, «Еңбек», ГПИИР-2025, «Экономика простых вещей» и др.) на унифицированных условиях (6%) без дополнительной финансовой нагрузки.

Будут внедрены новый механизм кредитования в сфере АПК, а также дополнительные налоговые стимулы — освобождение от НДС на импорт биологических активов АПК, включающих крупный рогатый скот и племенных цыплят, а также освобождение от уплаты налога на земли сельхозназначения почти 7 тыс. аграриев.

Будет выделено 300 млрд тг ($699 тыс.) на реализацию Дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов и дорог местного значения с привлечением к данной работе казахстанских граждан.

Банки не будут начислять штрафы и пени при просрочке платежей, возникших у заемщиков при введении чрезвычайного положения.

«Всем банкам необходимо предоставить отсрочку представителям бизнеса, у которых произошло ухудшение финансового положения», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил в трехдневный срок подготовить проекты постановлений по внесению новых форм поддержки предпринимателей в отраслевые государственные программы.

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