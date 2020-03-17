Число инфекционных заболеваний снижается в Монголии на фоне Covid-19

CentralAsia (MNG) - Число людей, заболевших инфекционными заболеваниями в Монголии, уменьшилось в марте 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно статистическим данным, число заболевших людей было на 3-3,8 процента ниже, чем в марте 2019 года.

Весной наблюдаются вспышки инфекционных заболеваний, таких как грипп, пневмония, менингит, ветряная оспа и дизентерия из-за ослабления иммунной системы местного населения.

Теперь монголы уделяют больше внимания поддержке иммунитета, чтобы предотвратить заражение коронавирусом (Covid-19), который на сегодняшний день убил более 5800 человек по всему миру.

Кроме того, министерство здравоохранения ежедневно рассылает короткие сообщения, напоминающие людям о необходимости регулярно мыть руки, носить маски и избегать публичных собраний во избежание заражения коронавирусом.

В Монголии был только один подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Это 57-летний француз, который привез Covid-19 в страну. А вчера ночью лабораторные анализы выявили у трех эвакуированых положительной реакции на COVID-19. В настоящее время заболевшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Двое из них прилетели чартерным рейсом из Республики Корея, а третья - из Франции транзитом через Германию. А француз находится на лечении в Национальном центре по изучению инфекционных заболеваний и выздоравливает.