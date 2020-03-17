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  17 марта 2020
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Минздрав Туркменистана закупит медицинское оборудование для лечебных центров страны

CentralAsia (TM) -  Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в целях оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием и повышения качества услуг закупит медицинское оборудование для лечебных центров страны.

Как сообщает Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Минздраву страны заключить с иностранными компаниями контракт на закупку медицинского и технического оборудования, запасных частей к ним, расходных медицинских и иных материалов. Согласно постановлению главы государства, эти закупки предназначены для Международного медицинского диагностического центра, Международного центра внутренних болезней и Международного центра «Ене мяхри» («Материнская нежность»).

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