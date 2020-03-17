В Узбекистане налоговики проводят рейды на рынках, объясняя людям не закупаться впрок

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане должностные лица Государственной налоговой службы посещают рынки и беседуют с торговцами, покупателями и руководством рынка о противодействии слухам.

Налоговики объясняют, что нет причин запасаться излишками продуктов и, что самое важное, не надо паниковать в ситуации с коронавирусом, сообщает Телеграм-канал Koronavirus Info.

Напомним, ранее сообщалось, что в супермаркетах Узбекистана население в панике стало сметать с прилавков продукты питания. На рынках страны исчезли картофель и другие продукты питания.