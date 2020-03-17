В Узбекистане налоговики проводят рейды на рынках, объясняя людям не закупаться впрок
- Узбекистан, общество
- 10:43, 17 марта 2020
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|Продолжение: Пустые прилавки в Ташкенте. Люди скупают продукты питания (фото)
|Предыстория: Роста цен не будет, всем хватит, - глава Налогового комитета Узбекистана попросил граждан не создавать паники вокруг продуктов питания
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане должностные лица Государственной налоговой службы посещают рынки и беседуют с торговцами, покупателями и руководством рынка о противодействии слухам.
Налоговики объясняют, что нет причин запасаться излишками продуктов и, что самое важное, не надо паниковать в ситуации с коронавирусом, сообщает Телеграм-канал Koronavirus Info.
Напомним, ранее сообщалось, что в супермаркетах Узбекистана население в панике стало сметать с прилавков продукты питания. На рынках страны исчезли картофель и другие продукты питания.