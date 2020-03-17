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  17 марта 2020
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В 2019 году монголы импортировали 69 тыс. автомобилей, из которых 40% - Toyota Prius

CentralAsia (MNG) -  Toyota Prius - автомобиль, любимый монголами, доминирует на улицах Улан-Батора.

Если вы простоите некоторое время на углу площади Сухэ-Батора в центре города, то убедитесь, что добрую половину проезжающих мимо легковых автомобилей составляют Prius. Десятки СТО обслуживают исключительно их.

В 2019 году монголы импортировали 69 тысяч автомобилей, что также является рекордом.

Согласно данным ООН и оценкам The Economist 2017 года было около 60% импортных автомобилей в Монголии в том же году составляли гибриды. Они популярны в Монголии, как и везде, потому что гибридные двигатели эффективны, а топливо для них гораздо дешевле.

В 2017 году Япония экспортировала 30 000 гибридных автомобилей в Монголию. А в 2019 году их число удвоилось.

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