В 2019 году монголы импортировали 69 тыс. автомобилей, из которых 40% - Toyota Prius

CentralAsia (MNG) - Toyota Prius - автомобиль, любимый монголами, доминирует на улицах Улан-Батора.

Если вы простоите некоторое время на углу площади Сухэ-Батора в центре города, то убедитесь, что добрую половину проезжающих мимо легковых автомобилей составляют Prius. Десятки СТО обслуживают исключительно их.

В 2019 году монголы импортировали 69 тысяч автомобилей, что также является рекордом.

Согласно данным ООН и оценкам The Economist 2017 года было около 60% импортных автомобилей в Монголии в том же году составляли гибриды. Они популярны в Монголии, как и везде, потому что гибридные двигатели эффективны, а топливо для них гораздо дешевле.

В 2017 году Япония экспортировала 30 000 гибридных автомобилей в Монголию. А в 2019 году их число удвоилось.