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  17 марта 2020
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Для школьников Узбекистана разработали рекомендации по самостоятельному обучению во время карантина

CentralAsia (UZ) -  Министерство народного образования Узбекистана и Республиканский центр образования совместно с опытными преподавателями разработали рекомендации уроков для самостоятельного обучения учащихся во время каникул, сообщила пресс-служба МНО.

Как отмечается, рекомендации основаны на принципе добровольности и преподаватели-предметники могут вносить соответствующие изменения на основе своих ежегодных планов работы.

Министерство народного образования просит учителей через социальные сети или мессенджеры в сотрудничестве с родителями давать рекомендации учащимся для получения знаний во время каникул.

В то же время министерство просит родителей создать необходимые условия для того, чтобы их дети могли самостоятельно получать знания во время карантина.

Напомним, что с 16 марта во всех школах страны объявлены каникулы для обеспечения санитарно-эпидемиологической ситуации, а также защиты здоровья детей и учителей. Об окончательной дате каникул пока не сообщается.

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