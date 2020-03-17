Для школьников Узбекистана разработали рекомендации по самостоятельному обучению во время карантина

CentralAsia (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана и Республиканский центр образования совместно с опытными преподавателями разработали рекомендации уроков для самостоятельного обучения учащихся во время каникул, сообщила пресс-служба МНО.



Как отмечается, рекомендации основаны на принципе добровольности и преподаватели-предметники могут вносить соответствующие изменения на основе своих ежегодных планов работы.

Министерство народного образования просит учителей через социальные сети или мессенджеры в сотрудничестве с родителями давать рекомендации учащимся для получения знаний во время каникул.

В то же время министерство просит родителей создать необходимые условия для того, чтобы их дети могли самостоятельно получать знания во время карантина.

Напомним, что с 16 марта во всех школах страны объявлены каникулы для обеспечения санитарно-эпидемиологической ситуации, а также защиты здоровья детей и учителей. Об окончательной дате каникул пока не сообщается.