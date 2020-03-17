Специалисты ВОЗ разработали рекомендации о том, как не впасть в панику и бороться со страхом при коронавирусе

CentralAsia (CA) - Закрываются школы, рестораны, театры и концертные залы – в связи с пандемией коронавируса во многих городах планеты жизнь частично остановилась. Люди напуганы, испытывают тревогу, кто-то может впасть в депрессию. Специалисты ВОЗ разработали рекомендации о том, как позаботиться о своем психическом здоровье и помочь близким, передает служба новостей ООН.

Проявляйте солидарность!

Прежде всего специалисты Всемирной организации здравоохранения призывают каждого проявлять человечность: коронавирус не является болезнью, присущей какой-либо национальности или расе; заболевшие ничего плохого вам не сделали – они заслуживают только поддержки и сочувствия. Эксперты также просят «не навешивать ярлыки», называя заразившихся, например, «жертвами коронавируса».

Психологи также призывают «не зацикливаться» на ситуации, что, конечно, непросто в условиях кризиса такого масштаба. И все же, сведите к минимуму потребление новостей, которые вызывают у вас чувство тревоги, и пользуйтесь только проверенными источниками. Например, попробуйте подключаться к такому сайту два раза в день в установленное время, чтобы находиться в курсе событий, но не подвергать себя круглосуточному «обстрелу» информацией. Старайтесь держаться подальше от слухов и принимать к сведению лишь факты - это поможет побороть чувство страха.

В ВОЗ также предлагают людям заботиться друг о друге. Например, позвоните соседу, если вы знаете, что он живет один и относится к уязвимой группе населения. Такие несложные проявления солидарности объединяют людей, помогают ощутить чувство локтя и настраивают на более позитивный лад. Мир облетели кадры, как жители многоквартирных домов в Италии вышли на балконы, чтобы вместе спеть песню. Музыка вообще помогает, а еще можно делиться позитивными историями о выздоровевших – таких ведь очень много, и они в большинстве случаев готовы помогать другим.

Медики находятся в постоянном стрессе

Мы все должны помнить о работе медперсонала в эти дни: как бы это не звучало пафосно, эти люди находятся на передовой и ежедневно совершают подвиг. Когда начинается наплыв больных, как это было в Китае и происходит сегодня в Италии, персоналу приходится работать в несколько смен, многие и ночуют на работе, не уходят домой, чтобы не заражать родственников. Фотография одной из медсестер, заснувшей прямо в маске и медицинском колпаке, положив голову на стол, стала символом героизма итальянских медиков.

В ВОЗ отмечают, что многие врачи и другой медицинский персонал испытывают сейчас большой стресс, некоторым в таких случаях кажется, что они бессильны и не справляются с возложенными на них обязанностями, а это еще больше усугубляет стресс. Психологи отмечают, что это нормально в сложившихся условиях, но напоминают, что забота о психологическом состоянии медиков не менее важна, чем защита их физического здоровья.

В ВОЗ рекомендуют медикам, впрочем и все остальным, по мере возможности отсыпаться, стараться есть здоровую пищу, делать гимнастику, общаться с друзьями и родственниками и не прибегать к таким разрушительным методам борьбы с депрессией, как алкоголь и сигареты.

Печально, но факт: некоторые медики в эти дни и сами сталкиваются со стигматизацией. Многие чураются их, опасаясь заражения. Нас всех просят в эти дни соблюдать расстояние при встречах и воздерживаться от рукопожатий, но это не значит, что мы должны отказаться от общения и слов поддержки. Это можно сделать по телефону, по видеосвязи или отправив текстовое сообщение. Не уходите в себя, оставайтесь на связи, рекомендуют психологи.

Как помочь детям и пожилым

Дети испытывают страх, когда закрываются школы и нельзя встречаться с друзьями. Наша задача - помочь им выразить свои эмоции. Каждый ребенок требует индивидуального подхода, но специалисты согласны с тем, что многим помогают игры, рисование и другие занятия творчеством. Дети испытывают большое облегчение, когда у них есть возможность поделиться своими опасениями в атмосфере доброжелательности.

Эксперты рекомендуют проводить с детьми больше времени, а если родители и близкие вынуждены в силу обстоятельств перепоручить заботу о детях другим, необходимо обеспечить регулярное общение с родными не менее двух раз в день, по возможности с использованием каналов звуковой или еще лучше - видеосвязи.

Желательно поддерживать привычный режим дня или установить новый с учетом возникших условий. Главное – это регулярность и предсказуемость. Специалисты предлагают открыто обсуждать с ребенком текущие новости о распространении инфекции, разъясняя информацию с учетом возрастных особенностей. И учтите, многие дети пристально наблюдают за реакцией взрослых на кризис! Если вы слишком взволнованы, ребенку передастся ваше волнение. «В самолете перед взлетом, когда проводят инструктаж о правилах безопасности, говорят о кислородных масках, которые сначала надо надеть на себя, а потом уже на ребенка, - отмечает в интервью Службе новостей ООН специалист ВОЗ Олег Стороженко. - В первую очередь вы сами должны быть здоровы, чтобы обеспечить безопасность других». Это правило относится и к психическому здоровью.

Не менее тонкого отношения требуют и пожилые люди, особенно те, кто страдает когнитивными расстройствами, деменцией. Нарушения обычного графика, изоляция и карантин могут повысить уровень стресса и вызвать раздражительность и чувство тревоги. Специалисты рекомендуют рассказывать пожилым о происходящем и о средствах защиты от инфекции. В случае необходимости следует вновь и вновь повторять эти факты в доступной форме, проявляя при этом терпение и уважение.

И последнее: если вы принимаете лекарства на постоянной основе, в том числе связанные с психическим здоровьем, позаботьтесь о том, чтобы у вас был необходимый запас препаратов, как минимум на две недели.