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  17 марта 2020
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Huawei безвозмездно оснастила аэропорт Ташкента двумя тепловизорами

CentralAsia (UZ) -  Компания Huawei предоставила на безвозмездной основе две тепловизорные камеры, установленные в зале прилета международного аэропорта “Ташкент”, а также рации и бодикамеры.

Министерство информационных технологий и коммуникаций Узбекистана совместно с компанией Huawei провели ряд встреч для обсуждения применения ИКТ технологий с целью предотвращения распространения коронавируса в Узбекистане.

На основе договоренностей компанией Huawei были предоставлены на безвозмездной основе две тепловизорные камеры, установленные в зале прилета международного аэропорта “Ташкент” имени Ислама Каримова, а также рации и бодикамеры.

Как сообщили в министерстве, в дальнейшем планируется установить и наладить видеоконференц-связь с лидирующими клиниками Китая для обмена опытом и поиска оптимального решения по предотвращению распространения коронавируса в стране.

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