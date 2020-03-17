Huawei безвозмездно оснастила аэропорт Ташкента двумя тепловизорами

CentralAsia (UZ) - Компания Huawei предоставила на безвозмездной основе две тепловизорные камеры, установленные в зале прилета международного аэропорта “Ташкент”, а также рации и бодикамеры.

Министерство информационных технологий и коммуникаций Узбекистана совместно с компанией Huawei провели ряд встреч для обсуждения применения ИКТ технологий с целью предотвращения распространения коронавируса в Узбекистане.

На основе договоренностей компанией Huawei были предоставлены на безвозмездной основе две тепловизорные камеры, установленные в зале прилета международного аэропорта “Ташкент” имени Ислама Каримова, а также рации и бодикамеры.

Как сообщили в министерстве, в дальнейшем планируется установить и наладить видеоконференц-связь с лидирующими клиниками Китая для обмена опытом и поиска оптимального решения по предотвращению распространения коронавируса в стране.