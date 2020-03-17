Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 10 человек, – Минздрав РУз

CentralAsia (UZ) - Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 10 человек, – сообщил Минздрав республики.

Ещё у двух граждан Узбекистана, прилетевших из-за рубежа, диагностирован коронавирус, и состояние удовлетворительное.

15 марта сообщалось о коронавирусной инфекции у одного из пассажиров, прилетевшего рейсом из Стамбула в Ташкент. По последним данным, инфекция была подтверждена у супруги прилетевшего и еще одного гражданина, прилетевшего тем же рейсом из Стамбула.

К настоящему времени в Узбекистане выявлено 10 случаев этой инфекции. Состояние пациентов, проходящих лечение в клинике НИИ вирусологии, по-прежнему удовлетворительное, а врачи применяют лечение в соответствии со стандартами, сообщили в Минздраве.