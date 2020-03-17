[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Улан-Баторе не выявили коронавирус у контактировавших с зараженными женщинами

CentralAsia (MNG) -  У 61 контактировавших с заболевшими коронавирусом женщинами не выявили вируса Covid-19.

Монголия эвакуировала 732 своих граждан из Южной Кореи, Японии, России и ЕС.

Вчера ночью лабораторные анализы выявили у трех эвакуированых женщин (37, 51 и 60 летние) положительные результаты на COVID-19.

По состоянию на 17 марта, исследования тестов на коронавирус у 61 человек, которые имели контакты первого уровня с пациентами с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, показали отрицательные результаты, сообщает Оперативный штаб Минздрав Монголии.

print
  • В Узбекистан для борьбы с коронавирусом могут прилететь два самолёта с врачами из Китая
  • Зеленский попросил у украинских бизнесменов $500 млн для борьбы с коронавирусом
  • В Польше казахстанка заразилась коронавирусом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com