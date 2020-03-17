В Улан-Баторе не выявили коронавирус у контактировавших с зараженными женщинами

CentralAsia (MNG) - У 61 контактировавших с заболевшими коронавирусом женщинами не выявили вируса Covid-19.

Монголия эвакуировала 732 своих граждан из Южной Кореи, Японии, России и ЕС.

Вчера ночью лабораторные анализы выявили у трех эвакуированых женщин (37, 51 и 60 летние) положительные результаты на COVID-19.

По состоянию на 17 марта, исследования тестов на коронавирус у 61 человек, которые имели контакты первого уровня с пациентами с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, показали отрицательные результаты, сообщает Оперативный штаб Минздрав Монголии.