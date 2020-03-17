В больницах Казахстана запретили вход посетителям

CentralAsia (KZ) - В Казахстане усилены санитарно-карантинные меры в медицинских организациях, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

- С сегодняшнего дня во всех медицинских организациях: это больницы, медико-социальные учреждения, дома престарелых и интернаты, вводится карантин. Запрещено посещение этих объектов, организаций всем, кроме тех, кто там работает, - сказал Биртанов.

По его словам, это направлено на защиту пациентов.

В этих медицинских организациях также введен запрет на фото и видеосъемку, - отметил министр.

- Эта инфекция контролируемая. Наши медицинские ресурсы подготовлены, - заключил он.

На данный момент в Казахстане зарегистрировано 27 случаев заражения вирусом Covid-19. Подробнее об этом читайте по ссылке.