В Монголии начинают проект по восстановлению популяции сибирской кабарги

CentralAsia (MNG) - ХҮДЭР или сибирская кабарга вновь населяют территорию сомона Тосонцэнгэл, аймака Завхан. В аймаке Завхан начинают уникальный проект по восстановлению популяции этих животных.

В рамках проекта «Обеспечение естественной толерантности и стабилизации в Монголии» исследователи начали планировать реинтродукцию для восстановления популяции сибирских оленей или кабарги.

Хүдэр, или сибирская кабарга (Moschus moschiferus) — небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства кабарговых (Moschidae). Латинское название вида происходит от др.-греч. μόσχος — мускус. Moschiferus переводится как «несущий мускус».

Кабарга распространена в Северной Монголии, Восточной Сибири, от Восточных Гималаев и Тибета до Кореи и Сахалина, населяя крутые склоны гор, поросшие хвойным лесом. Держится преимущественно на высоте 600—900 м, реже до 1600 м над уровнем моря; только в Тибете и Гималаях поднимается на высоту трёх тысяч метров и более.

Излюбленные места обитания кабарги — тёмнохвойные участки тайги с россыпями и выходами скал. На этих участках звери живут оседло, занимая индивидуальные участки в среднем от 30 га летом и до 10—20 га зимой.

Кабарга — великолепный прыгун, по манёвренности почти не имеющий себе равных. Она способна на скаку, не сбавляя скорости, изменять направление хода на 90°. Спасаясь от преследователя, кабарга, подобно зайцу, запутывает следы.





«Вампир с запахом ангела» – говорят про оленя с острыми клыками. На брюхе самца кабарги расположена мускусная железа, наполненная густым, остро пахнущим веществом коричнево-бурого цвета. В одной железе взрослого самца содержится 10—20 г натурального мускуса — самого дорогого продукта животного происхождения (1 грамм мускуса на рынке стоит как грамм золота) – незаменимый компонент в восточной медицине и парфюмерной промышленности.