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  17 марта 2020
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Казахстан увеличил список неблагополучных стран по коронавирусу

CentralAsia (KZ) -  Казахстан изменил список неблагополучных стран по ситуации с коронавирусом, сообщает министр здравоохранения Елжан Биртанов.

- Сегодня вступило в силу новое постановление главного санитарного врача. Прежде всего, оно направлено на дальнейшее усиление контроля на внешней границе Казахстана. По ряду стран мы усилили.

В категорию 1А вошли страны: Франция, Иран, Италия, Испания, Германия.

В категорию 1Б - Китай, Корея и все страны Шенгенского соглашения. Поскольку гражданам иностранных государств в режиме ЧП въезд запрещен, речь идет о том, что граждане РК, прибывающие из стран категории 1А, нуждаются и будут помещаться в обязательный карантин, а граждане, прибывающие из категории 1Б, будут помещаться на домашний карантин.

В категорию 2 вошли: Филиппины, Катар, Индия, Арабские Эмираты, Великобритания, Азербайджан, Таиланд и США.

Для граждан Казахстана, прибывших из этих стран, будет вводиться медицинский мониторинг путем обзвона по месту жительства, - рассказал Биртанов.

На данный момент в Казахстане зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение. Подробнее вы можете прочитать по ссылке.

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